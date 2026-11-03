В США продлили голосование на восьми участках: что произошло

Промежуточные выборы в США проходят 3 ноября. По их итогам определится состав Конгресса на следующие два года. Фото: REUTERS.

Работу восьми избирательных участков в Пенсильвании и Северной Каролине продлили из-за технических неполадок. Голосование на них не удалось завершить в установленное время. Об этом сообщает Associated Press.

В округе Честер штата Пенсильвания задержали открытие трех участков из-за проблем с установкой оборудования. Теперь они будут работать до 20:30 по местному времени, на полчаса дольше остальных пунктов голосования в штате.

В Северной Каролине технические неполадки возникли на пяти участках. Дольше всего, на 45 минут, продлили работу пункта в округе Коламбус. Еще четыре участка закроются на 15 или 30 минут позже обычного.

Промежуточные выборы в США проходят 3 ноября. По их итогам определится состав Конгресса на следующие два года.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал о ходе промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Избирательные участки открылись во всех штатах, а результаты голосования определят, какая партия получит контроль над обеими палатами американского парламента.