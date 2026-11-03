Фото: REUTERS.

Сторонники и противники президента США Дональда Трампа по всему миру, затаив дыхание, ждут результатов промежуточных выборов в Конгресс США. 3 ноября 2026 года решается, кто получит контроль над американским парламентом, в обеих палатах которого сейчас большинство у Республиканской партии.

Вариант, что Палата представителей останется под контролем республиканцев, почти невероятен - все опросы и прогнозы сулят большинство там Демократической партии. Шансы на «взятие» Сената у обеих партий равны.

Мы следим за предварительными итогами голосования и будем обновлять их онлайн. От результатов выборов в Конгресс зависит, насколько сильно демократы будут ограничивать действия Трампа.

ЭКЗИТ-ПОЛЫ И ИТОГИ ВЫБОРОВ В США 2026

Экзит-полы на промежуточных выборах в Конгресс США начнут появляться около 2 часов ночи по московскому времени 4 ноября, когда закроются первые избирательные участки (на 8 вечера Мск они открылись во всех пятидесяти штатах), сообщил CNN. Мы опубликуем эти данные, как и предварительные итоги голосования, здесь — обновляйте страницу.

По опыту прошлых промежуточных выборов 2024 года уже завтра утром, около 6-8 часов Мск может стать ясно, кто получает большинство в Сенате - Республиканская партия или Демократическая.

А вот результаты выборов в Палату Представителей, вероятно, появятся не так быстро. Из-за особенностей почтового голосования, которое в этот раз выбрали 20% американцев, подсчет в прошлый раз затянулся на неделю.

Вариант, что Палата представителей останется под контролем республиканцев, почти невероятен - все опросы и прогнозы сулят большинство там Демократической партии Фото: REUTERS.

КАК ПРОХОДЯТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫБОРЫ В КОНГРЕСС

К вечеру 3 ноября (в США был день) голосование на американских выборах проходило спокойно. Разве что Минюст отправил на участки беспрецедентно много наблюдателей - тысячу человек, причем под их пристальным вниманием оказались именно штаты, где велики шансы демократов.

Впрочем, накал грядущих страстей выдало, например, заявление администрации Трампа: результаты выборов в одном из так называемых колеблющихся штатов, на Аляске, надо будет отменить, если там не выиграет сенатор-республиканец. Мол, соперница-демократка незаконными методами переманивала избирателей на свою сторону.

Дональд Трамп с женой Меланией проголосовали еще две недели назад во Флориде, где находится поместье президента Мар-а-Лаго - своим примером он хотел вдохновить сторонников пораньше выразить свое мнение. Досрочное голосование прописано в законах большинства штатов, никаких причин для этого указывать не надо.

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Только в октябре Дональд провел 26 предвыборных митингов. Ночь после выборов он проведет в Белом доме. Спать он, конечно, не будет — станет следить за результатами в специальном штабе, в компании своих министров и советников.

Если терять Палату представителей для американских президентов дело привычное (так в 99% случаев происходит в середине их срока), то потеря еще и Сената станет для Трампа очень большой проблемой. Утрата контроля надо всем Конгрессом чревата полной блокировкой законов, которые вносит президент, импичментом и в целом бесконечной нервотрепкой для главы государства.

Источник в Белом доме заявил CNN: там смотрят в послевыборное будущее с «осторожным оптимизмом», а сам Трамп сохраняет великолепное настроение.

ПРОГНОЗЫ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СЕНАТЕ

Согласно предварительным прогнозам и опросам, вероятность, что места в Палате представителей распределятся в пользу Республиканской партии - около 90%. На кону здесь стоят все 435 мест.

А вот сенаторов избирают не всех - только 35 человек из ста.

Объясним, как следить за результатами выборов в Сенат США. Для победы Республиканской партии надо получить 19 мандатов, Демократической - 17.

По части штатов уже понятно, кто там победит. Но окончательно судьбу Сената определят колеблющиеся штаты. Их семь.

Конечно, в общей картине возможны сюрпризы, но, скорее всего, партия, сенаторы от которой будут избраны в четырех штатах из этих семи и «завоюет» верхнюю палату Конгресса.

В списке колеблющихся - Айова, Аляска, Техас, Мэн, Мичиган, Канзас и Огайо.

КАК ПОВЛИЯЮТ ВЫБОРЫ В США НА РОССИЮ И УКРАИНУ

Самое интересное: аналитики очень сильно расходятся во мнениях о том, как поведет себя Трамп, если потеряет Конгресс.

То ли пустится во все тяжкие и будет «гусарить», понимая, что это его последний период у власти и терять ему нечего. То ли продлит свое правление, объявив в США чрезвычайную ситуацию. То ли, наоборот, станет действовать осторожней, чтобы следующие президентские выборы смог выиграть нынешний «вице» Джей Ди Вэнс.

А вот в чем эксперты сходятся, так это в том, что даже возможная «осторожность» президента США на Украину не распространится. Мирная сделка сулит Штатам большие выгоды - начиная с совместных с Россией экономических проектов и заканчивая участием в «восстановлении» Украины. Не говоря уже о падении цен на топливо и лаврах миротворца.

Кремль не продавишь, а вот Зеленский, чей режим безнадежно проигрывает - уже на грани краха. Об этом мы писали в материале «Выборы 3 ноября в США плохо скажутся на Украине».

К тому же мстительность Дональда никто не отменял, и он крепко запомнил, как Зеленский критиковал его перед этими выборами и лил воду на мельницу демократов.

В любом случае, руки у Трампа будут полностью развязаны еще два месяца. Ведь новый состав Конгресса соберется на первое заседание только 3 января будущего года.

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