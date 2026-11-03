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НовостиВ мире3 ноября 2026 23:26

Чехия присоединилась к бойкоту матчей с Россией: хоккейный союз отказался играть против сборной

CSLH тоже объявил бойкот матчам против сборной России
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Ранее от матчей с российскими командами отказались хоккейные федерации Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании. Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее от матчей с российскими командами отказались хоккейные федерации Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании. Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чешский хоккейный союз (CSLH) присоединился к федерациям нескольких европейских стран, которые отказались проводить матчи своих национальных сборных против российских хоккеистов. Об этом говорится в заявлении организации на официальном сайте.

«Чешский хоккей присоединяется к позиции других европейских хоккейных федераций, которые объявили, что их национальные сборные не будут играть против России», — сообщили в союзе. Эту позицию подтвердил президент CSLH Алоис Гадамчик.

Ранее от матчей с российскими командами отказались хоккейные федерации Швеции, Латвии, Финляндии, Норвегии и Дании. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею 2027 года после решения о допуске российских сборных к международным турнирам. Компания поддерживала мировые первенства на протяжении 37 лет.