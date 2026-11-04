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НовостиОбщество4 ноября 2026 0:06

В Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии

В Крыму начались восстановительные работы после аварии в энергосистеме
Мария ПАНЮТИНА
В Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии

В Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

За пределами Крыма произошла новая авария в энергосистеме, из-за которой на полуострове ввели ограничения подачи электроэнергии. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

"Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма. <...> На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии", - написал чиновник в телеграм-канале.

Крючков добавил, что в настоящее время специалисты проводят восстановительные работы и принимают меры для устранения последствий происшествия. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее KP.RU сообщал, что в Донецке частично отключили свет во всех районах города. Без энергоснабжения остаются 276 008 абонентов. Глава городского округа Алексей Кулемзин уточнил, что обесточены более 1,8 тысяч трансформаторных подстанций.