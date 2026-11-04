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НовостиВ мире4 ноября 2026 0:17

Трамп высказался о новых ударах по Ирану: что будет после выборов в Конгресс

Трамп заявил об отсутствии планов наносить новые удары по Ирану
Мария ПАНЮТИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время не собираются наносить новые удары по Ирану. Об этом пишет Financial Times по итогам интервью с американским лидером.

"У США нет планов нанести удар по Ирану в ближайшее время, заявил Дональд Трамп, опровергая слухи о том, что он готовится к эскалации конфликта с республикой после промежуточных выборов", - следует из материала.

При этом глава Белого дома отметил, что его устраивает нынешнее положение дел вокруг Ирана. Однако он добавил, что Вашингтон сохраняет готовность к возможной эскалации.

Ранее американские вооруженные силы нанесли удар по военным объектам на иранском острове Кешм. Представители Белого дома назвали военные операции против Ирана, которые США проводят уже несколько недель, оборонительными.