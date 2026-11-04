Запад раскололся на три лагеря: кто и как хочет строить диалог с Россией

Запад раскололся на три лагеря из-за позиций по переговорам с Россией Фото: REUTERS.

Запад разделился на три лагеря из-за разногласий по поводу подхода к переговорам с Россией. Об этом заявил британский обозреватель Гидеон Рахман в статье для The Financial Times.

"В западном альянсе сформировались три лагеря, придерживающиеся принципиально разных подходов к отношениям с Россией", - следует из материала.

Рахман уточнил, что первую позицию, ориентированную на диалог, представляют специальные посланники лидера США. Второго подхода придерживаются президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Юнас Гар Стёре.

Эксперт добавил, что третья точка зрения заключается в том, что диалог с Москвой не принесет пользы и может даже навредить. Эта позиция пользуется широкой поддержкой в странах Прибалтики и Польше.

При этом обозреватель подчеркнул, что у каждого из трех подходов есть свои недостатки. Он выразил мнение, что достижение мира на Украине стало бы наилучшим исходом, однако до этого еще далеко.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз уже на низком старте. Объединение начнет искать кандидата на роль переговорщика с Россией после итогов выборов в Конгресс США. Европейцы все еще опасаются реакции Белого дома.