Где в России самые высокие пенсии: выплаты перевалили за 40 тысяч рублей

Чукотка возглавила рейтинг регионов по размеру пенсий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Наибольший средний размер пенсии в сентябре 2026 года зафиксировали в пяти российских регионах. Об этом стало известно из данных Социального фонда России.

Так, на 1 сентября средняя пенсия на Чукотке составляла 42 248 рублей. В Ненецком автономном округе показатель достиг 38 949 рублей. Жители Магаданской области получили по 37 807 рублей.

Согласно информации ведомства, в сентябре средняя пенсия в Камчатском крае составила 37 710 рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе граждане получили выплаты в размере 37 195 рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что страховые пенсии в России в 2027 году повысят дважды. Общее увеличение за год составит 10,3%. Депутат Госдумы Светлана Бессараб уточнила, что пенсионные выплаты проиндексируют в феврале и апреле.