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НовостиЧто происходит4 ноября 2026 1:43

Лерчек не придет на заседание Мосгорсуда: апелляцию блогеру рассмотрят в закрытом режиме

Апелляцию Лерчек рассмотрят без нее и в закрытом режиме
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в закрытом режиме и без ее присутствия. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в закрытом режиме и без ее присутствия. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в закрытом режиме и без ее присутствия. Интересы осужденной представит адвокат. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Защита просит отменить приговор и полностью оправдать Чекалину. Если суд откажет в этом требовании, адвокаты намерены добиваться смягчения наказания. Прокуратура, напротив, настаивает на ужесточении приговора: гособвинение просит назначить блогеру шесть лет лишения свободы условно и увеличить с трех до пяти лет срок запрета на продвижение своего бренда в интернете.

Блогера признали виновной в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов. По версии следствия, вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком она участвовала в переводе на счета в ОАЭ около 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что блогерша повторно проходит курс химиотерапии в одной из московских больниц и продолжает лечение четвертой стадии рака желудка.