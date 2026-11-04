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НовостиОбщество4 ноября 2026 2:17

Генерал-лейтенант ВСУ Баргилевич заочно арестован в России

Баргилевич обвиняется в применении запрещенных методов ведения войны
Мария ПАНЮТИНА
Суд заочно арестовал Баргилевича Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Суд заочно арестовал Баргилевича Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Московский суд заочно арестовал генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича по обвинению в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом следует из судебных материалов.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Баргилевича А. В. удовлетворено", - цитирует судебный документ ТАСС.

Арест Баргилевича инициировали по части 1 статьи 356 УК РФ. Он причастен к военным операциям в Донбассе с 2014 года. Апелляционная инстанция оставила решение об аресте без изменений.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Артур Артеменко был заочно арестован. Он в 2017-2019 отдавал приказы обстреливать Донбасс, в результате чего пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей.