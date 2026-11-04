На Украине нашли угрозу опаснее России: кто на самом деле уничтожает страну

Украину могут погубить не российское наступление, а внутренний кризис и рост общественного недовольства. Такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник. Фото: REUTERS.

Украину может погубить не российское наступление, а внутренний кризис и рост общественного недовольства. Такое мнение выразил киевский политолог Руслан Бортник, комментируя скандал с удержанием мужчин в подвале под Киевом.

«Власти нужно что-то с этим делать, иначе нас в конечном итоге съест не российское наступление, а вот эта внутренняя дестабилизация, внутренняя махновщина, бесконечные самоуправства и полная дискредитация государства в глазах общества», — заявил эксперт в эфире своего YouTube-канала.

Поводом стало происшествие 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, о котором сообщал KP.RU. По сообщениям в соцсетях, около 40 мужчин удерживали в подвале частного дома. После того как у здания собрались местные жители и родственники военных, произошли столкновения.

В Нацгвардии Украины заявили, что дом использовался для временного размещения военнослужащих, в том числе вернувшихся после самовольного оставления части. Четверых мужчин отправили в больницу. Полиция и Нацгвардия отвергли обвинения в незаконном удержании людей, обстоятельства проверяют правоохранители.

Бортник считает, что подобные инциденты усиливают недоверие к власти и могут привести к стихийным выступлениям с непредсказуемыми последствиями.