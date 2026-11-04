В Томской области медведь устроил погром в частном доме и уснул на диване

В Томской области ликвидировали уснувшего в доме на диване медведя. Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В России произошел очередной инцидент с участием медведя. На этот раз в Томской области, где дикого зверя обнаружили спящим в частном доме на диване и застрелили. Об этом в беседе с ТАСС сообщила глава администрации Толпаровского сельского поселения Гаврилова.

По ее словам, медведь залез в окно, наелся и уснул. Хозяйки в этот момент не было дома. Животное обнаружил родственник, который пришел протопить печь и накормить кошек.

Накануне в Томской области ликвидировали медведя, который напал на мужчину в лесном зимовье. Охотник погиб от полученных травм.

Напомним, ранее KP.RU писал о гибели охотника в Томской области после нападения медведя. Трагедия произошла в Тегульдетском районе: 52-летнего мужчину обнаружили в лесу с множественными травмами после того, как он перестал выходить на связь с родственниками.