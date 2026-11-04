Россиян обманывают праздничными выплатами: что известно о новой уловке мошенников

Мошенники выманивают данные карт под предлогом праздничных выплат Фото: REUTERS.

Мошенники могут использовать обещания праздничных выплат, чтобы похищать у россиян деньги и получать доступ к их банковским счетам. Об этом стало известно из материалов МВД России.

Аферист звонит жертве и сообщает о якобы праздничной выплате. Деньги предлагают перечислить на карту. Однако для оформления перевода просят продиктовать ее реквизиты, защитный код с обратной стороны и код из СМС.

Злоумышленник объясняет, что эти сведения нужны для начисления средств. Получив данные гражданина, мошенники используют их для кражи денег со счетов. В МВД рекомендуют сразу прекращать разговор с незнакомцами.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками популярных маркетплейсов. Злоумышленники обещают гражданам подарки за активное использование сервисов.