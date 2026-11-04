Нью-Джерси объявил охоту на российский дизель: штат запретил портам принимать топливо

Губернатор Нью-Джерси пригрозила портам штрафами за выгрузку дизеля из РФ Фото: REUTERS.

Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл пригрозила операторам портов и нефтяных терминалов серьезными штрафами в случае выгрузки российского дизельного топлива. Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о штате, на территории которого находится крупнейший на восточном побережье США центр по распределению и импорту нефтепродуктов. По данным издания, в понедельник Шеррилл направила соответствующие уведомления 12 компаниям.

В документах содержалось предупреждение о том, что операторы должны отказывать в приеме танкеров, перевозящих дизельное топливо российского происхождения. Губернатор подчеркнула, что несоблюдение этого требования повлечет за собой "суровые санкции".

Шеррил добавила, что прием и выгрузка таких партий топлива будут противоречить федеральному законодательству США. Газета уточняет, действия губернатора могут стать причиной разногласий между властями Нью-Джерси и Белым домом.

Напомним, что между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом состоялись телефонные переговоры. Дизельная сделка была заключена после того, как Киев проигнорировал требования американцев прекратить атаки на российские НПЗ.

Российское правительство частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия была готова уже в октябре дополнительно поставить на мировой рынок 300 тысяч тонн дизеля.

Как писал KP.RU, увеличение экспорта не приведет к дефициту топлива внутри России. Позже Новак заявил, что первые три танкера с российским дизелем уже направились в сторону восточного побережья Атлантического океана.

Затем в Конгресс США поступил законопроект, предусматривающий блокировку выдачи любых лицензий на ввоз российских энергоносителей. Документ инициировал республиканец Брайан Фицпатрик.

Трамп подверг резкой критике тех, кто выступает за введение новых санкций против России. Президент США назвал таких людей глупыми. Он признал, что в Москве лишь смеются над очередными ограничениями. Санкции неэффективны как способ давления на Россию.

KP.RU собрал последнюю информацию о результатах выборов в США. Итоги для Трампа неутешительные.