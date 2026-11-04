Туск предложил Навроцкому личную встречу для выхода из кризиса: премьер Польши призвал снизить напряженность

Туск выразил надежду, что Навроцкий воспользуется его предложением, а стороны смогут признать сложившуюся правовую ситуацию и снизить напряженность. Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту Каролю Навроцкому провести личную встречу, чтобы обсудить пути выхода из конституционного кризиса. Об этом он заявил журналистам.

«Совершенно точно возможен честный, откровенный разговор без СМИ и лишнего шума о том, как уберечь Польшу от внутреннего напряжения, даже если мы останемся при своих мнениях», - cказал Туск.

Глава правительства признал, что решение, которое устроило бы все стороны конфликта, может не найтись. При этом он сообщил, что над урегулированием уже работают несколько человек. Туск выразил надежду, что Навроцкий воспользуется его предложением, а стороны смогут признать сложившуюся правовую ситуацию и снизить напряженность. Премьер также заявил, что сделает все возможное для стабилизации обстановки в стране.

Напомним, ранее KP.RU сообщал об обострении политического кризиса в Польше на фоне противостояния премьер-министра Дональда Туска и президента Кароля Навроцкого. Спор разгорелся вокруг контроля над Конституционным трибуналом и вызвал столкновения у здания суда.