Ормузский пролив в огне: четыре танкера подорвались на мине, сбит дрон США

На юге Ормузского пролива на минах подорвались четыре танкера Фото: REUTERS.

К югу от Ормузкого пролива четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах. Суда пытались пройти через запретную зону. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление КСИР.

"Четыре судна, перевозивших нефть и намеревавшихся пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, были подорваны на морских минах", - следует из материала.

В КСИР уточнили, что после подрыва на всех четырех судах произошел пожар, они продолжают гореть. Также были задержаны еще два корабля и над акваторией сбит американский беспилотник MQ-9.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ормузском проливе два нефтяных танкера попали в аварию в запретной зоне. Одно из судов находилось в восточной части акватории, второе - в западной. Экипажи обоих танкеров предварительно отключили навигационные системы.