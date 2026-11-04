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НовостиВ мире4 ноября 2026 4:06

Ормузский пролив в огне: четыре танкера подорвались на мине, сбит дрон США

На юге Ормузского пролива на минах подорвались четыре нефтяных танкера
Мария ПАНЮТИНА
На юге Ормузского пролива на минах подорвались четыре танкера

На юге Ормузского пролива на минах подорвались четыре танкера

Фото: REUTERS.

К югу от Ормузкого пролива четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах. Суда пытались пройти через запретную зону. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление КСИР.

"Четыре судна, перевозивших нефть и намеревавшихся пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива, были подорваны на морских минах", - следует из материала.

В КСИР уточнили, что после подрыва на всех четырех судах произошел пожар, они продолжают гореть. Также были задержаны еще два корабля и над акваторией сбит американский беспилотник MQ-9.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ормузском проливе два нефтяных танкера попали в аварию в запретной зоне. Одно из судов находилось в восточной части акватории, второе - в западной. Экипажи обоих танкеров предварительно отключили навигационные системы.