Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 ноября 2026 4:08

Трамп объяснил неудачи республиканцев на выборах: чего не хватило для "сокрушительной победы"

Трамп заявил, что для победы республиканцев не хватило его имени в бюллетене
Диана ЗАМАЛЕЕВА
«Меня не было в избирательном бюллетене, а если бы я там был, мы бы одержали сокрушительную победу! Спасибо за внимание к этому вопросу», - написал Трамп.

«Меня не было в избирательном бюллетене, а если бы я там был, мы бы одержали сокрушительную победу! Спасибо за внимание к этому вопросу», - написал Трамп.

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс, на которых лидируют демократы. По его словам, республиканцы одержали бы крупную победу, если бы его имя было в избирательном бюллетене. Об это президент США сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Меня не было в избирательном бюллетене, а если бы я там был, мы бы одержали сокрушительную победу! Спасибо за внимание к этому вопросу», - написал Трамп на своей странице.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о первых результатах промежуточных выборов в Конгресс США. По предварительным данным, демократы лидировали в трех округах Индианы, а во Флориде кандидат от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц переизбралась в Палату представителей на 12-й срок.

KP.RU собрал последнюю информацию о результатах выборов в США. Итоги для Трампа неутешительные.