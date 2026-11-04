Трамп объяснил неудачи республиканцев на выборах: чего не хватило для "сокрушительной победы"

«Меня не было в избирательном бюллетене, а если бы я там был, мы бы одержали сокрушительную победу! Спасибо за внимание к этому вопросу», - написал Трамп. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс, на которых лидируют демократы. По его словам, республиканцы одержали бы крупную победу, если бы его имя было в избирательном бюллетене. Об это президент США сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Меня не было в избирательном бюллетене, а если бы я там был, мы бы одержали сокрушительную победу! Спасибо за внимание к этому вопросу», - написал Трамп на своей странице.

Напомним, ранее KP.RU сообщал о первых результатах промежуточных выборов в Конгресс США. По предварительным данным, демократы лидировали в трех округах Индианы, а во Флориде кандидат от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц переизбралась в Палату представителей на 12-й срок.

KP.RU собрал последнюю информацию о результатах выборов в США. Итоги для Трампа неутешительные.