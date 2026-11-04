Первые подсчеты выборов в Конгресс США показывают лидерсвто демократов: о каких результатах уже известно

Кандидаты от Демократической партии лидируют в нескольких округах на промежуточных выборах в Конгресс США. Фото: REUTERS.

Кандидаты от Демократической партии лидируют в нескольких округах на промежуточных выборах в Конгресс США. Первые результаты подсчета голосов опубликованы в Индиане и Кентукки, сообщает CNN.

В Индиане демократы опережают республиканцев в трех округах. В пятом округе Джей Ди Форд лидирует против Виктории Спартц, там подсчитано около 29% голосов. В третьем округе Келли Томпсон опережает Марлина Штутцмана после обработки 31% бюллетеней. В шестом округе Синтия Вирт с небольшим отрывом лидирует против Джефферсона Шрива, подсчитано около 6% голосов.

В соседнем Кентукки борьба за шестой округ между республиканцем Ральфом Альварадо и демократом Заком Дембо пока идет на равных. Обработан примерно 1% голосов. Во Флориде демократ Дебби Вассерман-Шульц переизбралась в Палату представителей, получив мандат на 12-й срок.

Напомним, ранее KP.RU подробно рассказывал о промежуточных выборах в Конгресс США, борьбе демократов и республиканцев за большинство в обеих палатах и о том, как результаты голосования могут повлиять на президента Дональда Трампа.

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