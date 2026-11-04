Рейс Air Serbia в Москву перенаправили обратно в Белград: в авиакомпании назвали причину

Сербская авиакомпания Air Serbia перенаправила рейс в Москву обратно в Белград. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Рейс Белград - Москва сербской авиакомпании Air Serbia был изменен. Борт был снова перенаправлен в Белград. Об этом сообщили представители авиакомпании.

Отмечается, что компании было необходимо провести дополнительные проверки одного из пассажиров. После получения информации, требовавшей дополнительных проверок в аэропорту, перевозчик действовал по инструкциям компетентных органов.

Другие источники также подтвердили разворот лайнера. Он повернул обратно уже примерно на полпути, следует из данных Flightradar24. Уточняется, что экипаж действовал по процедурам и стандартам безопасности, пассажиров проинформируют о рейсе позже.

Накануне три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись в небе над Польшей и Литвой и направились обратно в Турцию. Причиной стали ограничения, действующие в московском аэропорту Внуково.

Напомним, ранее KP.RU писал, что пять самолетов из Турции не смогли продолжить полет в Москву из-за ограничений во Внуково. Лайнеры развернулись в небе и направились обратно.