Детские пособия хотят привязать к оборотам по счетам: как изменятся правила получения выплат

Минтруд хочет изменить правила назначения единого пособия в 2027 году Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 апреля 2027 года при назначении единого пособия на детей в России планируют учитывать не только доходы семей, но и обороты по их банковским счетам. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Обновленные правила вынесены на общественное обсуждение. С 1 января по 1 апреля 2027 года обороты по банковским счетам будут анализировать в тестовом режиме. На этом этапе результаты проверки не повлияют на решение о предоставлении пособия.

Начиная с 1 апреля оценка финансовых операций станет одним из факторов при назначении выплаты. Аналогичный порядок уже действует в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В Минтруде пояснили, что допустимый объем оборотов по счетам не должен быть больше 200% общего годового дохода семьи. При расчете будут учитывать все поступления, в том числе зарплату, соцпособия, премии, доходы от самозанятости и другие виды выплат.

В ведомстве уточнили, что если совокупный объем операций не превысит установленный лимит, семья сможет получить единое пособие при соблюдении остальных условий его назначения.

При этом гражданам не придется самостоятельно собирать и предоставлять справки об оборотах по счетам. Необходимые сведения будут получать от кредитных организаций через систему межведомственного взаимодействия.

Вместе с тем при оценке движения средств не будут учитывать переводы между членами одной семьи, заемные деньги, налоговые вычеты, а также доходы от продажи имущества при наличии документального подтверждения.

Напомним, что в 2027 году максимальная выплата по больничному листу для ухода за больным ребенком за 30 календарных дней составит 235,8 тысячи рублей до вычета НДФЛ. При расчете пособия будут учитывать заработок родителя за 2025 и 2026 годы.

Ранее KP.RU сообщал, что со следующего года семьи с невысокими доходами начнут получать увеличенные детские выплаты. Депутат Госдумы Никита Чаплин добавил, что это связано с ростом прожиточного минимума. Пособия проиндексируют на 6,8%.