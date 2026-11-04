Суд в Москве заочно арестовал генерала ВСУ Нечаева Фото: Олег УКЛАДОВ.

Московский суд заочно отправил под стражу Олега Нечаева — бывшего первого зама командующего силами спецопераций ВСУ. Обвинение серьёзное: часть 1 статьи 356 УК РФ, то есть применение запрещённых средств и методов ведения боевых действий. О решении суда сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Нечаева О. А. удовлетворено», — указали в суде.

Никаких подробностей дела на данный момент не сообщается.

Ранее московский суд заочно арестовал генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича — ему вменяют ту же статью. По данным судебных материалов, Баргилевич причастен к военным операциям в Донбассе ещё с 2014 года. Тогда защита пыталась оспорить решение, но апелляция оставила арест в силе.