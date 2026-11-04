ВС РФ поразили электроподстанции в Киевской и Житомирской областях Украины Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Вооруженные силы Российской Федерации ударили ночью 4 ноября по объектам энергетического комплекса Украины. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Так российские войска нанесли серьезное поражение электроподстанции «Наливайковка» (750 кВ) в Киевской области и «Чижовка» (110 кВ) - в Житомирской.

Кроме того, в акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен «сухогруз» с военным имуществом, предназначенным для Вооруженных сил Украины.

Накануне российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, которые применяются Вооружёнными силами Украины. При этом отмечается, что цели были поражены с помощью БПЛА, авиации и артиллерии.