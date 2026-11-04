Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 ноября 2026 5:24

ВС России поразили судно с грузами для ВСУ в акватории Чёрного моря

ВС РФ поразили две электроподстанции на Украине
Семен ЗИМИН
ВС России поразили судно с грузами для ВСУ в акватории Чёрного моря

ВС России поразили судно с грузами для ВСУ в акватории Чёрного моря

Фото: REUTERS.

Этой ночью российские военные продолжили серию ударов беспилотниками по украинским энергообъектам и судам, которые работают на нужды ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В акватории Черного моря в районе 8 км юго-западнее Одессы поражен "сухогруз" с военным имуществом, предназначенным для ВСУ», — говорится в публикации ведомства в мессенджере «Макс».

Также под раздачу попали две электроподстанции. В Киевской области поражена «Наливайковка» мощностью 750 кВ, в Житомирской — «Чижовка» на 110 кВ.

Стоит напомнить: за последние сутки российские военные уже били по объектам портовой инфраструктуры, которые использует ВСУ. В результате успешных операций удалось поразить места хранения и запуска украинских беспилотников. Удары наносились различными видами вооружений.