Россия второй год подряд бьёт рекорд по вылову минтая

В России выловили более 2 млн тонн минтая Фото: Андрей РЯБЦЕВ.

Минтай занял почти половину всего вылова рыбы в России. К началу ноября рыбаки добыли более 2 млн тонн минтая, превысив прошлогодний рекорд на 3,1%. Такие данные РИА Новости привели в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

По информации ассоциации, на 3 ноября на долю минтая пришлось 50% национального улова. Глава АДМ Алексей Буглак подчеркнул, что страна второй год подряд держится выше планки в 2 млн тонн. В Дальневосточном бассейне вылов уже превысил этот уровень — на 3,1% (60 тыс. тонн) больше, чем в 2025-м, и на 9,2% (170 тыс. тонн) больше, чем в 2024-м.

В основном районе вылова — Охотском море, на который приходится порядка половины добычи, — показатель несколько снизился, но другие районы показали опережающий рост. В Западно-Сахалинской подзоне улов удвоился — с 20,4 тыс. тонн до 42 тыс. тонн, в Карагинской вырос на 28% — с 55 тыс. до 71 тыс. тонн, в Северо-Курильской зоне — на 22%, до 139 тыс. тонн. Дополнительный объём дали Петропавловско-Командорская и Восточно-Сахалинская подзоны.

По прогнозу АДМ, по итогам 2026 года вылов сохранится на уровне 2,2 млн тонн. В дальнейшем наука ожидает умеренного снижения добычи из-за сокращения нерестовой биомассы в ключевых районах, однако минтай останется самым массовым видом, а Россия — крупнейшим его добытчиком.

В сентябре Россия заметно увеличила импорт рыбной продукции из Турции. По данным турецкой статистической службы, поставки выросли сразу в 1,5 раза и достигли рекордных 72,6 млн долларов. В сравнении с августом объём поставок вырос на 34%. Заметнее всего увеличился импорт замороженной рыбы — в сентябре он достиг 55,3 млн долларов, что в 1,7 раза больше в годовом выражении; почти всю эту сумму (53,5 млн) составила форель.