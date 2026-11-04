Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства, отметив, что консолидация общества - основа наших побед и успехов России. Свое обращение к согражданам он опубликовал в своем канале на платформе Max.

«Наша сплочённость, любовь к Родине, бережное отношение к общей истории и культуре на протяжении веков объединяют нас», - отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что сегодня это помогает россиянам противостоять трудностям, вызовам и угрозам. Россия становится сильнее, преодолевая трудности.

Ранее сообщалось, что в парке «Зарядье» в День народного единства, 4 ноября, состоится премьера масштабной мультимедийно-концертной программы «Россия семья семей». Ее покажут на инновационной достопримечательности «Матрёшка Москвы».

Помощник президента Юрий Ушков заявил, если киевский режим предпримет масштабные атаки в День народного единства 4 ноября, это может повлиять на настроение Москвы в вопросе возобновления переговоров по урегулированию конфликта.