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НовостиПолитика4 ноября 2026 6:22

Украина лишилась почти миллиарда долларов: главная отрасль в критическом состоянии

Киев с начала года потерял $723 млн на снижении объемов экспорта продовольствия
Марк СОКОЛОВ
Украина лишилась почти миллиарда долларов: Главная отрасль в критическом состоянии

Украина лишилась почти миллиарда долларов: Главная отрасль в критическом состоянии

Фото: REUTERS.

Украина за девять месяцев 2026 года недополучила 723 млн долларов из-за сокращения экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства. Об этом свидетельствуют изученные РИА Новости документы Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, с января по сентябрь украинские экспортеры поставили за рубеж продовольственную продукцию на 16,24 млрд долларов. За аналогичный период прошлого года показатель составлял 16,963 млрд долларов.

Таким образом, за год экспортная выручка страны в этой категории сократилась на 723 млн долларов. Падение затронуло одну из важных статей украинского экспорта, обеспечивающую поступление иностранной валюты.

Ранее KP.RU сообщала о резком сокращении поставок украинского зерна за рубеж. По данным издания «Страна», за первые 12 дней августа экспорт пшеницы упал в 4,3 раза, ячменя — в 5,6 раза, а кукурузы — в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Причиной назывались проблемы с морской логистикой.