Доллар и акции ИИ посыпались после выборов в США: инвесторы распродают бумаги из-за победы Демпартии Фото: REUTERS.

Мировые рынки затрясло после уверенной победы демократов на промежуточных выборах в США. Как сообщает Reuters, в среду фондовые индексы просели, а доллар ослаб. Инвесторы испугались, что успех Демократической партии ударит по строительству дата-центров для искусственного интеллекта и заставит технологические компании урезать расходы.

Началась распродажа акций, в первую очередь связанных с ИИ. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,6%, на Nasdaq — больше 2%, потом немного отыграли и остались в минусе на 0,8%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась до 4,906%, доллар резко ослаб. Европейские фьючерсы упали на 1,4%. В Азии досталось производителям чипов Samsung, SK Hynix и TSMC, а японский Nikkei рухнул на 3%, до минимума за пять месяцев, во многом из-за SoftBank.

«Победа демократов на всех фронтах означает более пристальное внимание регуляторов к технологическим компаниям и сфере ИИ, а также повышает вероятность политического тупика», — считает Прашант Ньюнаха из TD Securities.

Для Дональда Трампа и республиканцев результат стал болезненным ударом. Демократы неожиданно взяли верх в борьбе за Сенат в Южной Каролине, Техасе и Огайо, получив большинство в обеих палатах Конгресса. Победы пришли даже в округах, которые годами считались надёжно консервативными, и многих инвесторов такой политический сдвиг застал врасплох.