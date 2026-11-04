Сторонники американских демократов празднуют победу - партия отобрала у республиканцев большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Фото: REUTERS.

Граждане США проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. Идет подсчет бюллетеней. По предварительным результатам картина для Республиканской партии Дональда Трампа, которая с начала его срока контролировала весь парламент, выглядит неутешительно.

Демократы гарантированно получают большинство в Палате представителей Конгресса. Что касается Сената, то почти во всех так называемых колеблющихся штатах (голосование там определит, кто будет контролировать верхнюю палату) также лидируют представители Демократической партии.

Итог: Республиканцы во главе с Трампом потерпели сокрушительное поражение. Победу демократов признал уже и сам президент США.

Мы публикуем итоги выборов в Конгресс США 2026, а также объясняем, что значат результаты голосования для Трампа, России, Украины и мировой политики.

ЧТО ГОВОРИТ ТРАМП О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС США

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

По мере закрытия избирательных участков в Америке поступают все новые данные. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп следит за ними из Белого дома вместе с членами своей администрации и ближайшими советниками. Он сказал в интервью The New York Times, что готов признать итоги промежуточных выборов и «с нетерпением ждет» начала сотрудничества с избранными в Конгресс демократами. Но, конечно, это была хорошая мина при плохой игре.

На 6 утра Мск реакция от близких к руководству Республиканской партии поступала тревожная. Сразу два ведущих стратега республиканцев в беседе с CBS News высказались мрачно. Один назвал первые итоги выборов в Сенат США «катастрофичными и кошмарными», второй заявил: это выглядит как «бойня».

В своей соцсети Дональд Трамп написал, что намерен «стать политическим обозревателем» и рассказать о положительных и отрицательных причинах проигрышей и побед кандидатов. Оправдываться за свои предыдущие действия он при этом совершенно не собирается — так, он назвал свое решение о войне с Ираном «абсолютно справедливым».

Но все же признал: настроения американских избирателей определил рост цен на топливо. И жаль, дескать, что они не потерпели еще немного, все бы уже скоро разрешилось и на Ближнем Востоке наступил бы мир.

Трамп, не дожидаясь официального объявления результатов, заявил: демократы «хорошо поработали». И поздравил их с победой. По словам президента США, он готов сотрудничать с Демпартией «на благо Родины».

Однако Дональд показал, как намерен противостоять политическим противникам: разместил в соцсети свое фото в кепке с надписью «Вето» — его он собирается накладывать на законопроекты демократов, которые будет одобрять Конгресс. Простого большинства для преодоления вето недостаточно, а необходимых для этого двух третей голосов в Сенате и Палате представителей у Демпартии не набирается.

Трамп выложил фото кепки MAGA с одним словом: «VETO». Фото: из соцсетей.

Между тем единственным из стана республиканцев, кто нашел в себе силы шутить, оказался Илон Маск. Он сострил: не помогли его «космические лазеры для вмешательства в выборы».

Наибольший интерес представляет именно ситуация с Сенатом.

Промежуточные выборы в Конгресс США проходят в середине каждого четырехлетнего президентского срока - исторически они призваны балансировать власть главы государства. Почти во всех случаях действующий американский президент на промежуточных выборах теряет Палату представителей. Но потеря еще и Сената означает утрату контроля надо всем парламентом. И сильно осложняет жизнь хозяину Белого дома, который не может проводить свои законы, параметры бюджета страны и подвергается риску импичмента.

В целом, итоги промежуточных выборов в Конгресс США расцениваются как мандат доверия - или недоверия - президенту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США

Фото: REUTERS/Kaylee Greenlee

К 14:00 Мск 4 ноября подсчет голосов показал: демократам обеспечены 228 мест в Палате представителей (для большинства нужно 218) против 139 у республиканцев.

В Палате 435 мандатов, и все они «разыгрываются» на нынешних выборах в Конгресс.

Предварительные прогнозы уже давно предсказывали потерю соратниками Трампа нижней палаты. Вопрос был в том, с каким счетом они проиграют.

Итоги выборов в Соединенных Штатах свидетельствуют: этот счет оказался разгромным.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В СЕНАТ США 2026

Фото: REUTERS/Taylor Edgerton

К 14:00 по московскому времени Демпартии отошли 54 места в Сенате (для большинства было необходимо 51), Республиканской партии — 44.

На промежуточных выборах избирают не всю сотню сенаторов - борьба идет только за 35 кресел, поэтому окончательные итоги выборов в Сенат, как правило, появляются раньше.

В большинстве штатов опросы ясно показывают, кто будет победителем - исторически там голосуют за республиканцев или демократов. Ну или данные от социологов не оставляют сомнения в будущих результатах.

Поэтому с особым вниманием следят за колеблющимися штатами - именно голосование там решает судьбу Сената.

На сей раз таких штатов семь. Республиканской или Демократической партии надо было «завоевать» четыре из них.

По данным 14 часов Мск во всех этих штатах, кроме Аляски, лидировали демократы.

ЧТО БУДЕТ С ТРАМПОМ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Как будет президент США работать дальше с неподконтрольным ему Конгрессом? Дональд Трамп уже говорил, что станет «мистером вето» — у него есть право блокировать любые законопроекты парламента. Для преодоления вето нужно не меньше двух третей голосов в каждой палате парламента, а столько вряд ли наберется.

Также президент сможет осуществлять свою политику при помощи исполнительных указов в обход Конгресса. Прецедентов много. Читайте, как, например, президент-демократ Барак Обама сосуществовал с «республиканским» конгрессом.

Инициировать процедуру импичмента президенту может Палата представителей, а утверждает или не утверждает отрешение главы государства Сенат. Если за импичмент голосуют не меньше двух третей сенаторов (67), то президент уходит в отставку, а его место до конца срока занимает вице-президент. Но пресловутые две трети по итогам выборов у демократов тоже не набираются.

ЧТО ЗНАЧАТ ИТОГИ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС ДЛЯ РОССИИ И УКРАИНЫ

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Поскольку внешняя политика — президентская прерогатива, ее по-прежнему будет определять Дональд Трамп. Но давайте разберем на примере дизельной сделки с Россией, как может измениться ситуация с ней. Президент США выдал временную лицензию, приостановившую санкции против экспорта нашего топлива (в целом все санкции могут быть отменены только Конгрессом).

Конгресс может утвердить специальный законопроект по аннулированию этой лицензии. А Трамп — поставить на него вето. Но чтобы его преодолеть, будет необходимо, чтобы часть республиканцев в парламенте переметнулась на сторону демократов. И это уже маловероятно, ведь экспорт российского дизеля стабилизирует цены на топливном рынке, что почувствуют на себе и простые американцы.

Наши эксперты считают, что давление Трампа на Украину продолжится и после потери Конгресса. Президент США заинтересован в мирных переговорах и дальнейшем ослаблении позиций проигрывающего Зеленского — ведь экономические выгоды от завершения конфликта для Америки могут быть весомыми. И Дональд любит быть на стороне победителей.

Конгресс в новом составе начнет работу 3 января 2027 года. До этого Трамп будет работать с подконтрольным парламентом. И постарается провести через него все, что возможно до смены парламентской власти.

Подробные прогнозы по итогам выборов о будущем президента США и американской политике в ближайшие два года «Комсомолке» дали американисты. Они предполагают: чтобы американцы поскорей забыли о злосчастных для Республиканской партии выборах, Трамп может развязать две новые войны.

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