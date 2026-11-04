Силы ПВО за ночь сбили 709 украинских беспилотников над регионами РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 709 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, дежурные средства ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь с 3 на 4 ноября. В кратком сообщении Минобороны не уточняется, над какими именно регионами были сбиты дроны. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях в результате ночной атаки также пока не приводятся.

Ранее KP.RU сообщала, что в ночь на 3 ноября российские силы ПВО уничтожили 856 украинских беспилотников. Дроны перехватили над Московским регионом, Крымом, акваторией Черного моря и еще 13 областями страны. Атаки затронули в том числе Брянскую, Белгородскую, Курскую, Ростовскую и Ярославскую области.