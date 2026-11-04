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НовостиПолитика4 ноября 2026 6:23

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Медведев опубликовал фото памятника Минину и Пожарскому в День народного единства
Семен ЗИМИН
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Фото: Александр ГЛУЗ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства. Соответствующий пост он разместил в «Максе», приложив к нему фотографию памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

На снимке монумент запечатлен на фоне неба, окрашенного в цвета российского триколора.

«С Днем народного единства!», — гласит подпись к фото.

Ранее к россиянам обратился и президент Владимир Путин. В своем поздравлении глава государства подчеркнул, что праздник посвящен великому подвигу народа, который в трудный час по зову сердца поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага, а затем возродил и укрепил державу.

Путин также отметил: ратные и трудовые свершения предков, их сплоченность и беззаветная любовь к Отечеству, верность патриотическим и духовным идеалам остаются достойным примером для нынешнего и будущих поколений.