Черногория. Открытие бюста князя Александра Невского, декабрь 2023 г. Фото: mospat.ru

За последние пять лет в Черногории открыли шесть памятников российским полководцам и святым, в том числе князю Александру Невскому и маршалу Георгию Жукову. Об этом РИА Новости рассказал участник молодежного отделения Международного движения русофилов в Черногории Мирко Калуджерович.

По словам аспиранта Санкт-Петербургского государственного университета, монументы появились в нескольких городах республики. Среди них есть и памятники русским казакам, которые служили в Королевстве Югославии и погибли, защищая страну.

«За последние пять лет открыли шесть памятников русским полководцам и святым в Черногории, в частности Александру Невскому — в двух черногорских городах, а также Жукову и русским казакам, которые служили в Королевстве Югославии и отдали свои жизни за него», — рассказал Калуджерович на полях международной недели «Народы России» в Москве.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что в Черногории нет дискриминационного отношения к россиянам и русской культуре.

«Люди имеют уважительное отношение к России, либо питают любовь к ней», — отметил он.

В республике также установлены памятники Александру Пушкину, Владимиру Высоцкому и Юрию Гагарину. В мае 2026 года в общине Зета открыли монумент поэту Сергею Есенину.

Ранее KP.RU рассказывала об открытии памятника Георгию Жукову в боснийском городе Баня-Лука. Монумент установили по инициативе местных властей и союза ветеранов народно-освободительной войны Югославии. Организаторы подчеркнули, что таким образом хотели сохранить память о вкладе советского народа в победу над фашизмом.