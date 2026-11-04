Bloomberg: Демпартия США получает контроль над палатой представителей Фото: REUTERS.

Демократическая партия США получает контроль над палатой представителей Конгресса по итогам промежуточных выборов. Об этом свидетельствует прогноз агентства Bloomberg.

Согласно предварительным оценкам, демократам удалось обеспечить необходимое преимущество над республиканцами, которые до этого контролировали нижнюю палату американского парламента.

Промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. В ходе голосования американцы выбирали всех 435 членов палаты представителей, а также часть сенаторов. Для получения большинства в нижней палате Конгресса партии необходимо занять не менее 218 мест.

Победа демократов может существенно осложнить работу администрации президента США Дональда Трампа. Теперь его политическим противникам будет проще блокировать законодательные инициативы республиканцев и проводить парламентские расследования.

Ранее депутат Госдумы Виктор Бут заявил, что в случае победы демократов Трамп начнет активно использовать право вето. По его мнению, американский лидер будет блокировать законопроекты, которые представители Демократической партии попытаются провести через Конгресс.