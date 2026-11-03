Бут: Трамп будет яростно налагать вето на все, что демократы начнут протаскивать

Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В понедельник, 2 ноября, в 19.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова» (только изменились день и час ее выхода - обращаем на это внимание посетителей сайта и наших слушателей.)

На этот раз мы работали вместе со знаменитым военным корреспондентом «Комсомолки» Дмитрием Стешиным.

Как повелось, мы уже опубликовали на нашем сайте наиболее примечательные отрывки из передачи. А сейчас - заключительный фрагмент.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- … Дима, я знаю, что когда такие события происходят (продолжаем разговор об Алешках. - А.Г.), ты обязательно знакомишься с тем, что говорят об этом на Украине… Что говорят на Западе, что говорят в России, что говорят в редакции? Можешь поделиться?

Д. Стешин, военкор «Комсомольской правды»:

- То, что говорят на Украине, меня давным-давно не волнует, хотя у меня супруга, она тоже журналист отдела политики, и она очень любит слушать хохлов.

А. Гамов:

- Украинцев.

Д. Стешин:

- На YouTube иногда действительно что-то интересное проскальзывает. Но в целом я обычно через два часа встаю, переворачиваю стол и говорю: «Достаточно, хватит».

А. Гамов:

- В редакции или дома?

Д. Стешин:

- Дома, конечно. Если Украина согласилась на Алешки, это значит, ей очень и очень плохо. Значит, у них очень и очень плохо обстоят дела. На фронте - стратегический тупик…

А. Гамов:

- У меня вопрос к Виктору Анатольевичу по поводу предстоящего саммита АТЭС. Помимо трехсторонней встречи - Путин, Трамп и Си - там планируется (по крайней мере, есть такие наметки) встреча - Путин и Трамп. Какая из этих встреч, на ваш взгляд, более важная и для мира, и для нашей страны, как вы считаете?

В. Бут:

- Я думаю, здесь неправильно было бы сказать, какая из них важнее. Потому что, во-первых, трехсторонняя встреча, если она состоится, это действительно такое важное событие формирования нового многополярного миропорядка.

А встреча Трампа и Путина, она должна быть, потому что есть те вопросы, которые на трехсторонней встрече обсуждать было бы неуместно… Вот поэтому это формат между нашим президентом и президентом Трампом.

Но до этого еще надо дожить. Давайте посмотрим.

В конце прошлой недели американские финансовые рынки всех удивили… Тем, что там буквально за считанные часы они все настолько просели, что даже компания Google потеряла чуть ли не полтриллиона своей капитализации.

Это такой очень неприятный знак о том, что финансовый кризис неизбежен. И в этом плане интересно то, что теперь мы живем в новых реалиях… Где наши коллективные противники уже не могут продолжать делать все то же, продолжать грабить, вести войну на несколько фронтов и улыбаться.

Теперь им придется делать кислую мину при такой неприятной игре и пытаться с кем-то как-то договариваться. Другого выхода у них не будет. Тем более, мы видим, Европу фактически охватила «цветная» революция (какого она толка, мы поймем чуть позже).

А. Гамов:

- По-моему, цвета пожарища.

В. Бут:

- Да. События в Польше показывают, что и у поляков, самых таких упертых наших, будем так говорить, соседей, которые все никак не могут смириться с тем, что мы – соседи, и надо как-то находить общий язык, а пытаются показать свой небольшой такой польский гонор, тоже проблемы.

Нам не хотелось бы, чтобы в этих странах были какие-то проблемы, но если они говорят о том, как нам нанести стратегическое поражение, то это хороший момент, чтобы мы им правильно воспользовались.

И в этой связи давайте тоже не забудем, что неспроста же звонили в Кремль руководители Финляндии и Норвегии. Они сразу сказали, что мы говорим от себя, мы соседи с Россией, нам как-то нужно наладить отношения. Кстати, к этому добавьте то, что как-то резко даже прибалты поменяли свой тон… И вместо того, чтобы говорить «мы готовы к войне», стали говорить, что, в общем-то, надо как-то с Россией находить язык.

Видимо, кто-то из вашингтонского обкома позвонил своим этим оперативникам на местах и сказал: ребята, вы переиграли, давайте обратно отыгрывайте, а то, если вам прилетит, то мы вам ничем не поможем.

И это новые реалии. Мы действительно очень много увидим в этом месяце. Завтра выборы в США. Понятно, когда результаты мы узнаем, тогда более-менее поймем, удалось ли демократам установить контроль над двумя палатами американской системы (палата представителей и сенат)… Или - над одной, от этого тоже очень многое зависит.

Во многом в Америке сейчас такая же ситуация, как и в Европе. Финансовый кризис начинает нарастать и совпадать с экономическим и с тем, что население теряет привычный уровень жизни. Плюс к этому добавляется политический такой кризис.

Хотя, очень интересно, в Америке очень бурно идет предварительное голосование. Более 25 миллионов человек уже проголосовали по почте и более 27 миллионов пришли и заранее опустили свой бюллетень. Это, конечно, такой рекорд, никогда такого не было. Видимо, действительно, американцы понимают, что им нужно принимать решение.

А. Гамов:

- Дима, почему твои репортажи о том, что происходило в Алешках, такие пронзительные? Что тебя так зарядило, что тебя так подняло, что ли, над ситуацией?

Д. Стешин:

- Я вспомнил сразу Мариуполь, потому что достаточно похожая была ситуация. Это эпицентр войны и хаоса, какое-то совершенно мистическое действо, оно пробирает до костей. Ты, может, и не хочешь сердцем писать, но получается и сердцем, и кровью, и сукровицей.

Я не согласен с Виктором Бутом, что изменилось вдруг резко отношение к России. Я думаю, есть еще один очень важный фактор.

Россия на протяжении полугода успешно, методично выбомбливает огромную страну, устроив буквально за неделю блокаду морскую. Ну, и так далее.

Научилась бороться с ПВО. А надо понимать, что на Украину ПВО натащили со всей Европы, и она практически не работает. То есть мы научились и ложные цели запускать, успешно его (противника. - А.Г.) обходим, поражаем именно то, что наметили.

Они думали, что, может быть, у русских через неделю запал кончится, через месяц. Нет. И вот тогда им по-настоящему стало страшно.

А. Гамов:

- Виктор, почему мы с вами решили устроить рабочий день в среду, 4 ноября? Ведь независимо от того, как пройдут выборы в Конгресс США, президент Трамп останется и будет работать… По сути, до окончания своего президентского срока, если ничего не произойдет экстраординарного.

В. Бут:

- Да. Шансы объявить ему импичмент фактически близки к нулю, вряд ли демократы смогут собрать конституционное большинство, чтобы это провести. Поэтому Трамп будет яростно налагать вето на все то, что демократы будут протаскивать через палату представителей или сенат.

Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что Трампу теперь придется как главному разрушителю системы проводить это контролируемое разрушение. Потому что он понимает, что, не проведя это разрушение… То есть проблема настолько огромная, что без того, чтобы разрушить старую систему, нельзя ничего решить.

Видимо, он с этим столкнулся. И вот эта интересная позиция.

Во-первых, мы видим, как сейчас разгоняется и подготавливается к тому, как пузырь с искусственным интеллектом будет сдуваться, он уже начал сдуваться. И то, что произошло в прошлую пятницу в Америке… А то, что он фактически уже сдулся в Китае. Там произошла колоссальная коррекция рынка.

С другой стороны, искусственный интеллект стал частью нашей жизни, и с этим тоже надо что-то делать. Вопрос о том, к какому варианту мы придем.

И сейчас борьба Трампа, будем так говорить, со своими противниками, она сталкивается с тем, что его противники-глобалисты хотят запретить все остальные системы искусственного интеллекта… А - сделать только одну централизованную, где бы они установили тотальный контроль фактически над всем подвластным ему населением.

А Трамп и Маск говорят о том, что нужно ее сделать децентрализованной, и нужно дать возможность людям самим определять… (свои перспективы. - А.Г.) Это действительно огромный вызов, с которым нам придется сталкиваться, и мы будем обязательно это обсуждать, в том числе и с Дмитрием. Потому что это также заденет то, как будет проходить военная операция.

* * *

А. Гамов:

- Я хотел еще сказать, что в среду, 4 ноября, мы с Виктором Бутом работаем в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в 21.00. Будет спецвыпуск «Русского дозора», посвященный выборам в США.

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