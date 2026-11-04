Круизный лайнер Odyssey сбежал из Камбоджи: обманутых пассажиров оставили на суше Фото: EAST NEWS.

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey, который прервал кругосветку из-за цен на топливо, рано утром в среду покинул Камбоджу. Об этом сообщили в департаменте туризма Сиануквиля. Судно ушло без пассажиров, на борту остались около 50 членов экипажа, пишет Reuters.

На прошлой неделе компания Villa Vie Residences из Флориды высадила более 200 пассажиров в портовом городе Сиануквиль. Люди заплатили десятки тысяч долларов за возможность годами жить на борту. Владелец объяснил остановку рейсов резким ростом цен на топливо из-за войны в Иране.

Около 100 человек остались в Камбодже, остальные улетели в другие страны региона. Конечный пункт назначения судна не подтвержден, хотя некоторые пассажиры и сайты отслеживания указывали на Сингапур.

67-летняя Мэри Энн Демсар из Онтарио рассказала, что владельцы не дают никаких внятных указаний о продолжении круиза. По ее словам, компания хранит молчание, и люди получают информацию только от местных властей Камбоджи. Яхта провела в путешествии не менее 755 дней и была одним из немногих судов, предлагавших долгосрочное или постоянное жилье на борту.

Ранее стало известно, что пассажиры лайнера Odyssey, который колесит по миру в рамках «бесконечного круиза», хотели выкупить судно, чтобы не сходить на сушу.