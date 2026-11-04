На выборах США произошло кое-что необычное: в Сенат впервые попал человек другой веры

На выборах США произошло кое-что необычное: в Сенат впервые попал человек с другой верой Фото: REUTERS.

Кандидат от Демократической партии США Абдул Эль-Сайед побеждает на выборах в Сенат от штата Мичиган и может стать первым мусульманином в истории верхней палаты Конгресса. Такой прогноз представила аналитическая служба Decision Desk HQ.

Согласно опубликованным данным, Эль-Сайед набирает 50,78% голосов избирателей. Его соперник от Республиканской партии Майк Роджерс получает 47,25%.

Во время предвыборной кампании Эль-Сайед неоднократно подвергался критике со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер называл демократа радикалом и коммунистом, а также обвинял в ненависти к евреям. При этом сам Трамп поддерживал кандидатуру Роджерса.

В свою очередь, Эль-Сайед заручился поддержкой бывшего президента США Барака Обамы. Одним из ключевых пунктов его политической программы стал отказ от американской военной помощи Израилю.

Примечательно, что на президентских выборах 2024 года в Мичигане победу одержал Дональд Трамп.

Ранее KP.RU сообщала, что Демократическая партия, по прогнозу Decision Desk HQ, получает контроль над палатой представителей Конгресса США. Промежуточные выборы прошли 3 ноября, по их итогам американцы определяют состав нижней палаты парламента и часть сенаторов.