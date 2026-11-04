Американские СМИ назвали победителей на промежуточных выборах в Палату представителей

DDHQ: демократы получат контроль над Палатой представителей по итогам выборов. Фото: IMAGO/Patsy Lynchl/Global Look Press

Демократическая партия США получит контроль над Палатой представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов. С таким прогнозом выступил американский портал DDHQ.

Журналисты не стали уточнять, как распределились голоса избирателей между республиканцами и демократами.

Ранее сообщалось, что работу восьми избирательных участков в Пенсильвании и Северной Каролине продлили из-за технических неполадок. Голосование на них не удалось завершить в установленное время.

Сайт KP.RU рассказывал о ходе промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Избирательные участки открылись во всех штатах, а результаты голосования определят, какая партия получит контроль над обеими палатами американского парламента.

KP.RU собрал последнюю информацию о результатах выборов в США. Итоги для Трампа неутешительные.