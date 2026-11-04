«Я немного удивлён»: Трамп отреагировал на потерю республиканцами Конгресса

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Дональд Трамп отреагировал на прогнозы, согласно которым республиканцы лишаются контроля над обеими палатами Конгресса и проигрывают на выборах губернаторов.

Своё отношение к этому он выразил коротко: «Я немного удивлён».

Отдельно президент США прокомментировал ситуацию в Техасе, где впервые более чем за 30 лет губернатором станет демократ. Проигравшего там Грега Эббота Трамп назвал «псевдореспубликанцем». При этом поражение своей партии президент категорически не склонен считать своим собственным.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября и обернулись для республиканцев тяжёлым поражением. Демократы вернули контроль над обеими палатами Конгресса, а также одержали ряд исторических побед в губернаторских гонках. По расчётам AP и других ведущих СМИ, демократы обеспечили себе как минимум 51 место в Сенате из 100, чего не случалось с 2022 года. Они отобрали у республиканцев места в Техасе, Огайо, Канзасе, Айове, Северной Каролине и Южной Каролине. В Палате представителей демократы также получили большинство, необходимое для контроля над нижней палатой.