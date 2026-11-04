Зарезавший подростка в Приморье мужчина раньше работал преподавателем в лицее. Фото: Akhmetov Vadim/Global Look Press

Мужчина, убивший подростка в Большом Камне в Приморье, раньше работал преподавателем в лицее. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

«Он давно был преподавателем. В лицее», - сообщил собеседник агентства.

Накануне в кинотеатре города Большой Камень в Приморье мужчина ударил ножом 16-летнего школьника, тот скончался на месте. Возбуждено дело об убийстве. Задержан 42-летний мужчина по подозрению в убийстве. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее KP.RU рассказал об еще одном трагическом случае. Он произошел уже в Красноярске. Там подросток ушел гулять с друзьями и неожиданно скончался на их глазах. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.