«Классная история»: Гурцкая высказалась об участии в конкурсе «Интервидение»

Диана Гурцкая заявила о готовности представить Россию на «Интервидении». Фото: Belkin Alexey/Global Look Press

Певица Диана Гурцкая сообщила, что не отказалась бы от России поучаствовать в музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом артистка сообщила в интервью РИА Новости.

«Это очень интересная, классная история, удивительная команда работает на "Интервидении". Я думаю, что все впереди», - отметила она.

Ранее представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что из-за событий на Ближнем Востоке музыкальное шоу «Интервидение» в 2026 году не состоится и переносится на 2027 год.

Саудовская Аравия была назначена организатором конкурса в 2025 году. Однако еще летом 2026-го стало известно, что проведение шоу в этой стране находится под вопросом. В итоге конкурс не состоится в этом году.