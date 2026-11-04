Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды4 ноября 2026 7:10

«Классная история»: Гурцкая высказалась об участии в конкурсе «Интервидение»

Диана Гурцкая заявила о готовности представить Россию на «Интервидении»
Анастасия СУТОРМИНА
Диана Гурцкая заявила о готовности представить Россию на «Интервидении». Фото: Belkin Alexey/Global Look Press

Диана Гурцкая заявила о готовности представить Россию на «Интервидении». Фото: Belkin Alexey/Global Look Press

Певица Диана Гурцкая сообщила, что не отказалась бы от России поучаствовать в музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом артистка сообщила в интервью РИА Новости.

«Это очень интересная, классная история, удивительная команда работает на "Интервидении". Я думаю, что все впереди», - отметила она.

Ранее представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что из-за событий на Ближнем Востоке музыкальное шоу «Интервидение» в 2026 году не состоится и переносится на 2027 год.

Саудовская Аравия была назначена организатором конкурса в 2025 году. Однако еще летом 2026-го стало известно, что проведение шоу в этой стране находится под вопросом. В итоге конкурс не состоится в этом году.