Шапша: силы ПВО за ночь сбили 41 беспилотник ВСУ над Калужской областью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

За ночь над Калужской областью сбили 41 беспилотник ВСУ. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Украинские дроны были обнаружены и уничтожены сразу в нескольких частях области. Средства ПВО работали в Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жиздринском, Жуковском и Малоярославецком муниципальных округах. Кроме того, беспилотники сбили на подступах к Калуге.

По предварительным данным, ночная атака обошлась без пострадавших. Объекты инфраструктуры также не получили повреждений. Сейчас специалисты оперативных групп обследуют места происшествий и проверяют последствия уничтожения дронов.

Напомним, Калужская область уже подвергалась массированной атаке украинских беспилотников в конце октября. Так, 28 октября российские военные перехватили над регионом 170 БПЛА. Тогда власти также не зафиксировали ни пострадавших, ни разрушений инфраструктуры. Для обследования территорий, где были сбиты дроны, направили оперативные группы.