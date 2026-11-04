Центр России ждёт похолодание: когда ожидаются первые заморозки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Центральную Россию накрыло резкое похолодание. Тёплый антициклон, три недели укутывавший европейскую часть страны, с понедельника начал сдавать позиции — его вытесняет циклон с севера. Именно этот процесс и запустил быстрый обвал температуры, рост влажности и первые заморозки, пришедшие на смену затянувшемуся бабьему лету. Подробностями делится Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

При этом воздух в центре страны отклоняется от климатической нормы всего на 1–2 градуса. Так что погода, по сути, вернулась к обычному для первой недели ноября состоянию.

Фронт с севера на юг идёт рваный, состоит из множества тёплых и холодных областей. Они будут чередой проходить через города региона, давая колебания от минус 1 до плюс 4. Большую часть времени температура останется плюсовой, поэтому главные осадки — холодные дожди с вкраплениями снега. В Москве минимально устойчивый снежный покров может лечь уже завтра, когда столбики пройдут через ноль.

Основное похолодание ждём на выходных, 7 и 8 ноября: в столице до минус 1–2. Заметно холоднее станет и в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге — там в воскресенье и начале следующей недели ночью и утром до минус 3–5.

Санкт-Петербург похолодание затронет лишь ограниченно — город окажется за пределами основного циклона. Днём там всю неделю устойчивый плюс, и только на выходных ночью и утром температура может опускаться до нуля.

Прогноз на первую половину месяца обещает центру страны стабильные температуры около нуля с небольшими отклонениями. А вот в область Байкала наконец придёт потепление: Иркутск и Братск, сидящие в аномальных 10–20-градусных морозах, смогут хотя бы на время вернуться к нулевым и даже слабо плюсовым значениям.

Ещё летом Гидрометцентр России поделился прогнозами на зиму. По их словам, холодное время года в этот раз будет весьма нестабильным.