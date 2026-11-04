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НовостиПроисшествия4 ноября 2026 7:56

Один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ в Рязани

При атаке БПЛА ВСУ на Рязань также был поврежден частный дом
Марк СОКОЛОВ
Один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ в Рязани

Один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ в Рязани

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Рязани один человек получил ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили десять дронов ВСУ. Однако полностью избежать последствий атаки не удалось.

«В Клепиковском округе поврежден частный дом, в Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения. В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нет», — написал Малков.

Губернатор уточнил, что на местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Других подробностей о состоянии пострадавшего и масштабах повреждений пока не приводится.

Ранее KP.RU сообщала о пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области после атаки украинских беспилотников 29 октября. Тогда спасателям удалось локализовать возгорание. По информации губернатора, обошлось без пострадавших.