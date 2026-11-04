«УП»: НАБУ проводит обыск у главы внутренней безопасности СБУ. Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стало известно имя чиновника СБУ, который с оружием преградил путь детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ): им оказался генерал Сергей Дука, первый заместитель начальника департамента защиты национальной государственности СБУ. Об этом пишет «Украинская правда».

Ранее издание «Общественное» сообщало, что сотрудники НАБУ пришли с обыском к чиновнику СБУ, однако тот пригрозил детективам огнестрельным оружием и не дал провести следственные действия. Обыск проводился по постановлению следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). В бюро тогда подчеркнули, что такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов. Именно Дуку связывают с летними ограничениями 2025 года для антикоррупционных органов, которые инициировал Владимир Зеленский.

Также сотрудники НАБУ нагрянули с обыском к полковнику Антону Кравчуку, возглавляющему Главное управление внутренней безопасности СБУ. Других подробностей издание не приводит.