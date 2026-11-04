На Украине вскрыли новую схему с мошенническими кол-центрами: кто их «крышевал» Фото: REUTERS.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели операцию под названием «Карфаген», в ходе которой была разоблачена преступная организация, организовавшая систематическую передачу незаконных вознаграждений должностным лицам правоохранительных органов. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Согласно данным следствия, к противоправной деятельности оказались причастны действующие сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, офиса Генерального прокурора, а также представители криминальных кругов.

Такая схема, по версии НАБУ, обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических кол-центров и других нелегальных бизнесов на территории страны. Подробности обещают обнародовать позже.

Отдельно в ведомстве сообщили о завершении досудебного расследования по другому громкому делу — о масштабной коррупции в энергетической сфере. Одним из фигурантов этого производства стал бизнесмен Тимур Миндич, которого в определённых кругах называют «кошельком» Владимира Зеленского.