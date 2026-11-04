На месте пропажи Усольцевых нашли кости людей и одежду: Новые подробности скандального исчезновения. Фото: Соцсети.

В районе исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае могли обнаружить человеческие кости и одежду. Об этом aif.ru рассказал исследователь Валентин Дегтерев, получивший информацию о возможной находке.

По его словам, останки и вещи якобы обнаружили в лесу неподалеку от поселка Кутурчин. При этом сам исследователь пока не может подтвердить достоверность поступивших сведений.

«Мне сообщили, что в лесу недалеко от Кутурчина найдены человеческие кости и какие-то вещи, тряпки. Я не могу утверждать, что это правда на сто процентов, но склонен доверять этой информации», — рассказал Дегтерев.

Исследователь добавил, что прежде неоднократно получал ложные сообщения о судьбе пропавших. Однако на этот раз информация показалась ему правдоподобной. Официального подтверждения обнаружения останков и одежды пока нет.

Напомним, Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина бесследно исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье. Следствие считает основной версией несчастный случай, но проверяет и возможное убийство семьи браконьерами или золотодобытчиками.

Ранее KP.RU сообщала, что поиски Усольцевых в красноярской тайге отложили до конца 2026 года. Причиной стали снегопады и высокая активность медведей, из-за которых выходить на местность сейчас небезопасно. При этом расследование уголовного дела продолжается.