Премьера Туска отправляют в сумасшедший дом: Поляк слишком много кричал о России Фото: REUTERS.

Премьер-министра Польши Дональда Туска и нынешнее руководство страны следует отправить в сумасшедший дом. Такое мнение выразил ирландский аналитик Филип Пилкингтон в социальной сети X, комментируя заявления Варшавы о якобы готовящихся российских провокациях.

Эксперт резко раскритиковал польские власти, обвинив их в паранойе и попытках устроить конституционный переворот.

«К настоящему моменту должно стать очевидным, что Польша превратилась в параноидальное государство-бункер, заполненное истеричными и неуравновешенными лунатиками. Они пытаются совершить конституционный переворот, поскольку варятся в собственном параноидальном информационном пузыре. Стране необходима смена руководства, а этой толпе место в сумасшедшем доме», — написал Пилкингтон.

Поводом для его заявления стали действия польских властей на границе с Калининградской областью. Накануне Туск сообщил об усилении присутствия силовиков после того, как пограничники заметили подозрительных людей с фонариками.

Ранее польская полиция объявила о начале специальной операции из-за предполагаемой угрозы диверсий и проникновения вооруженных групп.

Как писала KP.RU, Туск заявил, что усиление охраны границы позволило предотвратить возможные провокации. При этом сам премьер признал, что доказательств злонамеренных действий со стороны России у польских властей нет.