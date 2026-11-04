"Люди с фонариками": премьер Польши объяснил начало спецоперации у границы с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: REUTERS.

Польша усилила присутствие силовых структур на границе с Россией после сообщений о подозрительном движении людей с фонариками в приграничной зоне. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

"После полуночи я получил от пограничников информацию о том, что наблюдалось тревожное движение на польско-российской границе - люди с фонариками", - сказал он на заседании правительства.

После власти направили туда дополнительные силы и средства. Туск уточнил, что так удалось предотвратить возможные провокации. При этом он признал, что доказательств злонамеренных действий со стороны России нет.

Ранее главный комендант полиции Польши Марек Боронь сообщил о начале специальной операции в приграничных с Калининградской областью Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах.

Для координации действий в Главной комендатуре полиции создали специальный штаб. В операции задействованы сотрудники полиции, ВС Польши, Пограничная стража и спецслужбы. Среди участников также находятся полицейские антитеррористических подразделений.

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