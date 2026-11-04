Казахстан направил РФ запрос на восстановление поставок по газопроводу «Дружба» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Казахстан направил России запрос о возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба», приостановленных с мая 2026 года. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

По словам главы ведомства, казахстанская сторона располагает необходимыми техническими возможностями для восстановления транзита. Теперь Астана ожидает решения Москвы.

«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны», — рассказал Аккенженов.

Напомним, транспортировку казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» остановили 1 мая. Тогда российская сторона объяснила прекращение транзита техническими ограничениями, после чего республика перенаправила сырье по альтернативным маршрутам.

Ранее KP.RU сообщала, что в августе Казахстан не планировал возобновлять нефтяные поставки в Германию по «Дружбе» в ближайшие месяцы. В Минэнерго республики тогда заявляли, что соответствующий маршрут отсутствует в планах транспортировки нефти.