Фото: Театр имени Пушкина @ VK

Умер Владимир Григорьев, заслуженный артист России. Ему было 74 года. О смерти актёра сообщил Московский драматический театр имени Пушкина.

Артиста не стало накануне вечером. В театре назвали уход Владимира Евгеньевича невосполнимой утратой и выразили соболезнования близким актёра. Причина смерти не сообщается.

Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. На сцену Театра Пушкина он вышел ещё студентом выпускного курса ГИТИСа. В 1975 году Алексей Говорухо пригласил его на роль в «Разбойниках». К моменту вручения диплома молодой актёр уже гастролировал с труппой, которой в итоге отдал более полувека. В его послужном списке — Роллер в «Разбойниках», Шансонье в «Блэзе», Попугай в «Острове сокровищ», Инквизитор в «Жанне д’Арк», Антонио в «Великой магии» и другие работы.

Ранее стало известно о смерти народного артиста России, ведущий мастер сцены Ульяновского театра имени И. А. Гончарова Алексея Дурова. Он скончался на 87-м году жизни. О причинах смерти не рассказывается. Известно, что прощание с актёром пройдёт 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова.