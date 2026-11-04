Умер Джон Фрида, стилист Мадонны и принцессы Дианы

Джон Фрида. Фото: Darren Gerrish/WireImage для Matches Fashion

В возрасте 75 лет умер знаменитый британский парикмахер и создатель культовой марки косметики для волос Джон Фрида. Он умер в окружении своей семьи, о чем сообщили представители его салона и близкие родственники, подчеркнувшие огромный вклад мастера в развитие индустрии красоты.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем, что наш дорогой Джон мирно скончался… в окружении своей семьи», — написали на странице его салона в социальных сетях.

Фредерик Алан Фрида, сменивший имя в начале профессионального пути, родился в семье потомственных цирюльников. За годы своей яркой карьеры он сотрудничал с ведущими мировыми глянцевыми изданиями, такими как Vogue и Harper's Bazaar, а также создавал уникальные образы для легендарных личностей, включая принцессу Диану, поп-икону Мадонну, музыканта Мика Джаггера, модель Твигги и голливудскую актрису Николь Кидман.

В 1980-х годах Джон Фрида открыл собственный салон и запустил собственную линию косметики, мгновенно прославившуюся по всему миру благодаря инновационным продуктам для эффективной борьбы с пушением волос.

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