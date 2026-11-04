Венедиктов: Россия решает кризис безопасности в Европе путём дипломатии

СБ: Россия решает кризис безопасности в Европе путём дипломатии. Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва не отказывается от дипломатического пути в попытках снять кризис безопасности в Европе. Об этом на тематической секции «Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Венедиктов напомнил, как в январе 2022 года США и НАТО при поддержке ЕС отвергли российское предложение о юридически обязывающих гарантиях безопасности, а альянс, вопреки своим обещаниям, принял в свои ряды Финляндию и Швецию.

Заявление дипломатическом курсе Москвы прозвучало на фоне жёстких оценок, которые ранее дал глава МИД Сергей Лавров. Выступая на IV Минской конференции по евразийской безопасности, он заявил, что концепция евро-атлантической безопасности потерпела крах, поскольку Запад оказался не готов к честному и равноправному сотрудничеству. «Откровенно плачевное» состояние ОБСЕ министр связал с конфронтационной логикой блокового мышления, которой придерживаются западные страны.